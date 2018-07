Marginal do Tietê registra 10 Km de lentidão A Marginal do Tietê, uma das principais vias da capital paulista, registrou mais de dez quilômetros de lentidão no sentido Castelo Branco na manhã desta quinta-feira, de acordo com medição da Companhia de engenharia e Tráfego (CET). Os motoristas enfrentaram congestionamento desde o Arco da Sabesp até a Ponte do Piqueri.