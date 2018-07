Marginal do Tietê sofrerá interdições nesta semana A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de São Paulo vai interditar alguns trechos das pistas central e expressa da Marginal do Tietê, no sentido Rodovia Ayrton Senna, entre as 23 horas de amanhã e as 5 horas de segunda-feira, para a realização de obras da Nova Ponte Estaiada.