Marginal do Tietê tem lentidão de mais de 9 quilômetros Passa de nove quilômetros a lentidão na Marginal do Tietê. No sentido Ayrton Senna, há congestionamento de 2,7 quilômetros na pista expressa, do Rio Tamanduateí até a Ponte do Limão, e de 2,7 quilômetros na pista local, no mesmo trecho. No sentido Castello Branco, a lentidão é de 1,9 quilômetro na pista expressa, da proximidade da Ponte Jânio Quadros até depois do Hospital da Vila Maria, e de 1,8 quilômetro na pista local, no mesmo ponto.