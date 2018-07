Marginal do Tietê terá bloqueio de madrugada para obras A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar parcialmente as pistas local e central da Marginal Tietê, na capital paulistas, sentido Castelo Branco, entre a Ponte da Freguesia do Ó e a Ponte do Piqueri, para obras de iluminação. Os trabalhos serão feitos de segunda a sexta-feira, sempre entre as 23h e as 5h.