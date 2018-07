Marginal do Tietê terá novas interdições

Dois trechos da pista expressa da Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco, e um da local, sentido Ayrton Senna, serão interditados por até uma semana por causa das obras de ampliação da via. As intervenções são necessárias para a escavação da pista central e remoção de cabos metálicos.

No sentido Ayrton Senna, o motorista vai encontrar interdições desde 150 metros antes da Ponte das Bandeiras até 100 metros depois, até domingo. No sentido inverso, a faixa da esquerda - entre a Ponte das Bandeiras e 300 metros adiante - e a faixa da direita - nas proximidades da Ponte da Casa Verde - permanecerão fechadas até a próxima terça-feira.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), painéis eletrônicos informarão os motoristas sobre desvios e rotas alternativas.

A data de entrega prevista da nova pista da Marginal é dia 27 de março. Ontem, porém, as placas que fazem a contagem regressiva marcavam 51 dias para o término - o que atrasaria em 18 dias a inauguração. Procurada, a Desenvolvimento Rodoviária S.A. (Dersa), responsável pela obra, negou o atraso, afirmou que o problema foi de atualização da contagem. Dos 30 km totais da obra, faltam 20 km.

Em cronograma divulgado no fim de 2009, a Dersa previa inaugurações nos dias 14 de janeiro, 28 de fevereiro e 27 de março. Após a chuva atrasar a liberação de um dos trechos, no mês passado, a empresa decidiu não anunciar mais previsões de conclusão.

FECHAMENTOS

Sentido Ayrton Senna: interdição das 23h30 às 5 horas, diariamente, até o dia 28. Pista local: 150 metros antes da Ponte das Bandeiras e 100 metros depois da ponte

Sentido Castelo Branco: interdição das 10 horas às 15 horas, diariamente, até 2 de março. Pista expressa. Faixa à esquerda: da Ponte das Bandeiras a 300 metros depois. À direita: nas proximidades da Ponte da Casa Verde