Marginal do Tietê terá transposição fechada hoje A transposição da pista expressa para pista local na Marginal do Tietê, no sentido Rodovia Castelo Branco, ficará fechada em caráter definitivo entre a Ponte da Casa Verde e a Ponte do Limão a partir das 23 horas de hoje, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A interdição atende à nova reconfiguração geométrica da região implantada para a construção da nova Marginal. Os motoristas deverão utilizar como alternativa o acesso localizado a 400 metros antes da Ponte da Casa Verde.