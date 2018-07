Marginal Pinheiros congestiona após acidente com morte Um acidente próximo à ponte Eusébio Matoso, por volta das 3h42 minutos desta sexta-feira, em que um motoqueiro morreu, causa lentidão na Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco. De acordo com a assessoria de imprensa da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), da ponte Interlagos à Eusébio Matoso eram registrados, às 8h30 da manhã, quase 15 quilômetros de congestionamento. Parte da pista expressa da Marginal, onde ocorreu o acidente, ficou bloqueada até as 7h45 minutos, informou a CET.