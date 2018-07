Marginal Pinheiros fica interditada para resgate em SP

A pista única da marginal Pinheiros, sentido Interlagos, ficou interditada por cerca de 40 minutos para o resgate de um motociclista, na manhã desta quinta-feira, 10. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida, por volta das 10h30, após a colisão da motocicleta com um veículo de passeio, próximo à ponte do Jaguaré. A pista foi interditada às 10h48 para que o helicóptero Águia da Polícia Militar pudesse fazer o resgate. Por conta da interdição, formou-se um congestionamento de mais de três quilômetros. Este é o segundo resgate feito pelo Águia nesta manhã a motociclistas. Por volta das 8h30, outro acidente deixou um morto e outro ferido gravemente, na marginal Tietê com Rua General Flores.