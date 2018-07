Marginal tem 127 multas por dia na faixa exclusiva

A explicação pode ter dois motivos: menos respeito dos condutores ao transporte coletivo na maior via expressa da capital ou um acréscimo no rigor da fiscalização da Prefeitura especificamente neste local. De qualquer forma, a quantidade proporcional de multas na via ao lado do Tietê é 8,5% maior do que no restante da cidade. A Marginal, que tem 23 quilômetros de comprimento em cada sentido, recebeu faixas só para ônibus - em horários específicos dos dias úteis - em 12,7 km.

Até segunda-feira, 15, 2.798 multas foram aplicadas para carros, motos e caminhões que desobedeceram à regra. No ano passado, nas demais faixas exclusivas à direita que existiam na cidade, a CET marcou 42.770 multas.

A multa para quem desrespeita a faixa é leve e custa 53,20 reais, além da marcação de três pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Esse tipo de dispositivo, mais barato e rápido de ser instalado do que os corredores de ônibus tradicionais, está se tornando a principal bandeira do primeiro ano da gestão Fernando Haddad (PT) na área de transportes. De janeiro até agora, a administração municipal criou 83,5 km de faixas exclusivas de ônibus - a capital paulista tem 205,6 km de vias assim. Até o fim do ano, mais 136,5 km deverão ser instalados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.