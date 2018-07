Marginal tem 3 km congestionamento perto do Canindé A pista sentido Ayrton Senna da Marginal do Tietê acumulava mais de três quilômetros de congestionamento por volta das 16 horas deste sábado, devido ao bloqueio na região do estádio do Canindé, no Pari. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), para garantir a segurança dos torcedores que se encaminhavam para o estádio, para assistir ao jogo válido para o Campeonato Paulista entre Portuguesa e Palmeiras, duas faixas de rolamento da pista local foram interditadas. O congestionamento começava na Rua Azurita e seguia até a Ponte da Casa Verde. No outro sentido, uma nova interdição também deixava lento o tráfego de veículos. A pista sentido Santana da Rua Olavo Fontoura, no Anhembi, foi interditada para garantir a segurança das pessoas que começam a chegar ao Sambódromo, para prestigiar o segundo dia de desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial.