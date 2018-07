Marginal Tietê é bloqueada por suspeita de bomba em loja Uma artefato parecido com uma bomba foi encontrado no estacionamento da loja C&C, na Marginal Tietê, perto da Ponte do Limão, zona norte de São Paulo, por volta das 17h30 desta segunda-feira, 16. De acordo com a Polícia Militar, equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foram enviadas ao local para fazer averiguações. O trânsito da pista local da marginal na altura da loja foi bloqueado no sentido Ayrton Senna, segundo a CET. A via expressa não foi bloqueada e o trânsito segue normalmente.