Marginal Tietê tem congestionamento de 9 km A marginal do Tietê apresentava congestionamento de quase nove quilômetros, por volta das 17h30 deste sábado, em razão do excesso de veículos próximo à Casa de Detenção Feminina do Tatuapé e de um caminhão quebrado, estacionado em uma faixa de rolamento. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a saída dos veículos, após as visitas na Casa de Detenção, ajudavam a complicar o trânsito na região. As pistas local e expressa, no sentido Ayrton Senna, registravam trânsito complicado da ponte do Tatuapé, onde está localizado o presídio, e o fluxo seguia lento até a ponte Julio de Mesquita Neto. Um caminhão quebrado próximo à ponte das bandeiras também deixava o tráfego lento na região. Segundo a CET, por volta das 17h30 o índice de congestionamento chegava a 15 quilômetros em toda a cidade.