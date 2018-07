Marginal Tietê tem mais de 7 km de lentidão Os pontos de congestionamento nas duas pistas da Marginal Tietê somavam mais de sete quilômetros por volta das 19 horas, segundo boletim da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O pior trecho estava localizado nas duas pistas sentido Castelo Branco, entre a Ponte Jânio quadros e Hospital da Vila Maria. Devido ao engarrafamento, a Rodovia Presidente Dutra também ficou com um grande congestionamento no sentido São Paulo. Segundo a concessionária NovaDutra, a lentidão chegava a três quilômetros nas pistas lateral e expressa. Os motoristas também encontravam lentidão na região de Guarulhos, onde a fila era de 14 quilômetros, por causa do excesso de veículos. Segundo informações das polícias rodoviárias federal e estadual, o movimento nas principais rodovias que cortam São Paulo, ligando a cidade ao litoral e ao interior, continuava intenso por volta das 19 horas, mas sem pontos de paradas.