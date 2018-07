Marginal Tietê tem transito lento neste sábado Pequenas ocorrências deixam o trânsito lento na Marginal Tietê, no sentido da Rodovia Ayrton Senna, em São Paulo. O motorista encontra maior dificuldade na pista expressa, entre as pontes Júlio de Mesquita e Vila Guilherme, e na pista local, entre as pontes da Casa Verde e Vila Guilherme. No sentido oposto, para quem segue em direção à rodovia Castelo Branco, o trânsito já melhorou e neste momento segue com mais tranqüilidade, embora o motorista tenha enfrentado dificuldades até pouco tempo na pista expressa entre as pontes da Casa Verde e Freguesia do Ó e na local, entre as pontes da Casa Verde e Júlio de Mesquita. Outro corredor que tem dificuldades é o da Avenida Paulista, no sentido Consolação, entre a Praça Oswaldo Cruz e a rua Peixoto Gomide. As obras nas calçadas da avenida deixam o trânsito um pouco lento, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A CET estima um congestionamento de 20 a 25 quilômetros na cidade de São Paulo, por volta das 16 horas.