Marginal Tietê terá trecho bloqueado amanhã para obras Para dar início às obras de ampliação da Marginal do Tietê, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar a partir das 11 horas de amanhã a transposição da pista expressa para a pista local da via no sentido Castelo Branco, entre as pontes Freguesia do Ó e do Piqueri, bem como a pista auxiliar sob a Ponte do Piqueri.