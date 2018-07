Mari Antunes desponta como nova musa de Salvador

Após uma estreia elogiada, no ano passado, apesar de discreta, a cantora surgiu este ano com um figurino bastante ousado para seus desfiles nos circuitos de Salvador.

Na noite de ontem (sábado), no Circuito Dodô (Barra-Ondina), à frente do bloco Fissura, Mari causou furor com sua fantasia, um maiô vermelho com um generoso decote. Já na tarde de hoje (domingo), no Circuito Osmar (Campo Grande), a cantora foi além: se apresentou com um maiô transparente, à frente do Bloco Papa.