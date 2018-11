Maricá-RJ registra três mortes causadas pelas chuvas Foi confirmada a terceira morte em decorrência das chuvas que atingem desde segunda-feira a cidade de Maricá, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. O corpo de Cláudio Breves Marins, de 39 anos, pescador que estava desaparecido desde terça-feira, foi localizado na Lagoa de Araçatiba. Os outros dois mortos são José Paulo Coutinho Moura, de 32 anos, eletrocutado no bairro do Condado, e o vendedor Alexander Guimarães Pinto, de 38 anos, que pescava na lagoa de Maricá quando o barco em que estava virou.