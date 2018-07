Marido de dona de casa morta em SP presta depoimento

O conteúdo do depoimento do publicitário José Pereira Guabiraba não foi divulgado, segundo informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Amanhã a delegada Claudia Patrícia Dalvia, titular da delegacia central de Mairiporã, irá ouvir outros familiares e amigos da vítima.

O computador e o celular da vítima foram enviados para o Instituto de Criminalística (IC). A análise nos objetos permitirá saber com quem ela manteve contato nos últimos dias e em quais sites ela navegou.

Amanhã o carro usado pela dona de casa será enviado para nova perícia no IC. O objetivo é encontrar indícios que pessoas que tenham estado no carro além dos familiares.

Crime - O corpo de Geralda foi encontrado no km 8 da estrada de Santa Inês, em um local costumeiramente utilizado para prática de rituais religiosos. Imagens da câmera de segurança do prédio em Lauzane Paulista, zona norte da cidade, onde ela morava com a família, mostram que ela saiu sozinha de casa às 23h26 de sexta-feira, 13.

O carro foi localizado a poucos metros do corpo. A chave estava no contato e nada foi roubado. No veículo, os policiais recolheram um copo de alumínio e uma garrafa plástica com uma substância esbranquiçada. O material será periciado.