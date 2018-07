Marido é acusado de matar a mulher com marreta Um crime passional chocou nesta terça-feira, 29, Dois Córregos (SP): o funcionário público municipal Antônio Sérgio Delgado, de 44 anos, é acusado de matar a mulher, a faxineira Marta Aparecida Batista, com ao menos três golpes de marreta na cabeça. Delgado fugiu. Aparecida foi morta no dia do aniversário. "A Marta completaria 37 anos, parece que o assassino escolheu de propósito a data para matá-la", avalia o chefe dos investigadores da delegacia da cidade, José Eduardo Trevisan.