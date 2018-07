Marido é preso por manter esposa amarrada na cama Um homem foi preso em flagrante ontem, por manter a mulher presa em casa, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. De acordo com informações da Polícia Militar, o marido mantinha a mulher amarrada na cama, nua, e a obrigava a manter relações sexuais com ele.