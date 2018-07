Marido e sogra teriam tentado matar mulher grávida A Polícia Civil de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, encaminhou à Justiça o inquérito instaurado para apurar um atentado sofrido pela dona de casa Francineli Alves Lira Neves, 28, no último dia 27. Grávida de quatro meses, ela foi atingida por volta das 21h por quatro tiros disparados pela sogra Elza Maria da Costa Neves, 58, juntamente com o marido de Francineli, o motorista Emerson Rogério Neves, 38. No seu depoimento à polícia, Francineli acusou a sogra e o marido pela tentativa de matá-la. "Foram eles, sim", disse, assegurando que vai fazer exame de DNA para comprovar a paternidade de seu filho. O marido e a sogra desconfiam de que Emerson não seria o pai da criança.