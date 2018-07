Marido e sogro de turista alemã morta são presos em PE

De acordo com a versão da família, o marido, o sogro e a sogra de Jennifer haviam ido com ela até o Terminal Integrado de Passageiros em um carro alugado, na noite da terça-feira de carnaval, para se informar sobre passagens para João Pessoa. Depois teriam sido abordados por dois homens armados em uma moto. Um deles teria entrado no carro e obrigado a seguir o parceiro na moto, até um lugar deserto. Roubaram celulares e dinheiro e os deixaram a pé.

Jennifer teria se desesperado e gritado por socorro. Foi então levada pelos bandidos. A polícia, no entanto, descobriu que o GPS do carro apontava trajeto diferente do que informou a família, e impediu a saída deles do País.