Marília Pêra desfila na Mocidade junto com artistas

Com fantasias trabalhadas com pedrarias, a comissão de frente da Mocidade Alegre encantou o público pelo luxo e pela sincronia. Uma caixinha de joias acompanha os dançarinos com efeitos luminosos e faíscas. A atuação de Marília Pêra como bailarina é representada por uma passista em um carrinho dentro da primeira ala. A atriz homenageada desfila em um dos carros alegóricos da escola. Marília é acompanhada de amigos artistas, como Ney Latorraca, Arlete Salles e Leona Cavalli.

Em dourado forte, o abre alas da Mocidade tem rodas e torres giratórias e faz referência a deuses da mitologia clássica. Segundo o carnavalesco Sidnei França, a ideia é retratar as inspirações artísticas de Marília Pêra.

Vale destacar que uma letra de um dos carros alegóricos da Mocidade descolou do painel e acabou ficando pendurado. Assim, a escola pode ser penalizada no quesito alegoria.

No começo do desfile, a presidente da atual tricampeã do carnaval paulista, Solange Bichara, apareceu repleta de terços na mão esquerda para puxar a escola. Antes de pisar na avenida, Solange arremessou moedas no chão.

A escola da zona norte busca mais um título com uma homenagem a Marília Pêra, uma das mais completas artistas do País. Com o enredo "Nos Palcos da Vida, Uma Vida no Palco... Marília!", a agremiação é a terceira a desfilar neste sábado, 14, pelo Grupo Especial.

Conhecida por enredos abstratos, desta vez a Mocidade optou por destacar a trajetória da atriz, que também é cantora, bailarina, diretora, produtora e coreógrafa. Em sua carreira, Marília Pêra coleciona trabalhos no cinema, teatro e televisão. A artista vai desfilar no quinto carro alegórico da escola.