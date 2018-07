Marin se diz perseguido e garante que fica na CBF até 2015

"Ele disse que não fica um dia a mais após o seu mandato", afirmou a jornalistas nesta terça-feira o presidente da federação da Bahia, Ednaldo Rodrigues.

As eleições para presidente da CBF ocorrem em 2014, mas o mandato de Marin, que substituiu Ricardo Teixeira em março do ano passado, vai até abril de 2015.

O dirigente, de 80 anos, aproveitou a assembleia-geral da CBF para pedir um voto de confiança na continuidade de seu trabalho como presidente da CBF e do COL.

"Ele disse que fica e vai até o fim, e presidentes manifestaram solidariedade", declarou o presidente da federação gaúcha, Francisco Noveletto, acrescentando que Marin "se diz alvo de injustiça e perseguição".

Marin abriu a assembleia para análise das contas de 2012, que foram aprovadas por unanimidade posteriormente, se explicando sobre suposta compra superfaturada de salas para a nova sede da entidade, no Rio de Janeiro. O negócio foi fechado em 70 milhões de reais, informou o jornal Folha de S.Paulo desta terça.

Marin apresentou documentos com avaliações de três empresas que avalizaram o valor do negócio e também declarações que apontavam que o valor venal do imóvel era compatível com os preços da compra, de acordo com os dirigentes de federações.

"Não dá para contestar com a documentação", afirmou o presidente da federação gaúcha.

O chefe da federação do Paraná, Helio Cury, disse que Marin contou que "vai à Justiça se defender de tudo".

A CBF fechou o ano passado com lucro de cerca de 55 milhões de reais.

VÍDEOS NA INTERNET

O presidente da CBF também se defendeu de vídeos na Internet que levantam denúncias contra ele.

Em um dos áudios, uma pessoa cuja voz é atribuída a Marin faz acertos com aliados sobre as eleições internas da entidade. Em outro, a mesma voz critica o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, que é classificado como "limitado" e com raciocínio "demorado".

"Ele disse que foi uma ação criminosa contra ele e que já tomou medidas de reparação", afirmou o presidente baiano.

Segundo uma fonte ouvida pela Reuters este mês, o governo está preocupado que as críticas ao presidente da CBF e do comitê organizador da Copa causem prejuízos à imagem do país e à organização do torneio, e o ex-atacante Ronaldo, atual membro do comitê, é o preferido da presidente Dilma Rousseff para comandar a entidade.

Marin também é alvo de uma campanha liderada pelo ex-jogador e atual deputado federal Romário (PSB-RJ) para deixar o comando das entidades, sob acusações que vão desde irregularidades na CBF ao fato de Marin ter supostamente colaborado com o regime militar.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)