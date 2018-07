Marina arrecada R$ 45 mil para campanha pela Internet

"Estamos na fase do arrecadação", brincou a candidata, estacionada em terceiro lugar nas pesquisas de opinião, com cerca de 8 por cento de intenção de votos.

Um total de 620 pessoas de 25 Estados mais o Distrito Federal contribuíram, doando em media 73 reais. A maior doação foi de 5.000 reais, numa campanha que arrecadou pouco mais de 4 milhões de reais até o momento.

Marina aproveitou a tarde para falar pessoalmente com alguns contribuidores pelo telefone e agradecer as doações.

Mesmo com o avanço nas pesquisas da petista Dilma Rousseff, que abrem a hipótese de uma vitória já no primeiro turno, Marina disse acreditar firmemente na realização do segundo turno.

"Eu não me rendo as circunstancias", afirmou, acrescentando que "tem três candidatos competindo".

"Já estamos com 10, 15 milhões de pessoas que acreditam nesse projeto", disse a candidata, que tem uma forte bandeira em prol da sustentabilidade ambiental e da ética política, motivo pelo qual rejeitou coligações.

Ela também negou estar subindo o tom do discurso contra os dois principais adversários, dizendo que busca "discutir as propostas" e "apontar os erros" na campanha eleitoral.

(Reportagem de Adriana Garcia)