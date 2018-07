Marina briga para manter mandato

A senadora Marina Silva (AC), recém-filiada ao PV, disse ontem, em Fortaleza, que rejeita entregar o mandato ao PT. Foi uma resposta ao deputado cassado José Dirceu (PT-SP), que nesta semana a comparou aos políticos tradicionais e cobrou a devolução do mandato. Marina ainda anunciou que percorrerá o País para debater o desenvolvimento sustentável.

Em entrevista à rádio O Povo/CBN, a mesma usada por Dirceu para atacá-la, Marina destacou que foi eleita por suas bandeiras e, por esse motivo, não por conveniência política, trocou de legenda.

A ex-ministra do Meio Ambiente fez questão de frisar que "ainda" não é candidata. Mas garantiu que o PV terá candidato próprio à sucessão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "É legítimo que tenha a candidatura do Ciro, que tenha a candidatura do PV, que tenha a candidatura do PSOL, dos partidos que querem se colocar para essa disputa. Não vejo porque termos um plebiscito", frisou.

Indagada, ao lado do deputado Ciro Gomes (CE), se contribuirá para forçar o segundo turno, ela preferiu a moderação. "Qualquer afirmação desse tipo soaria como arrogância." Também avisou que não fará oposição por fazer. "Existem muitos que estão disputando essa possibilidade de se transformar no candidato do presidente Lula. Eu, obviamente, se for candidata, serei a candidata do PV e não terei nenhuma dificuldade em reconhecer os avanços do governo e buscar aquilo que acho mais importante."

Questionada se não temia ser rotulada como candidata de um tema só, o meio ambiente, ela respondeu que essa é uma visão equivocada, pois a questão do desenvolvimento com sustentabilidade passa por diversos assuntos.

Por diversas vezes, Marina Silva citou a campanha do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, como um bom exemplo a seguir. Citou, por exemplo, a arrecadação de campanha. "Muitas pessoas contribuíram porque acreditaram nas convicções dele", comentou.

A senadora prometeu, se eleita, total transparência nas contribuições para sua campanha. "Faremos um Big Brother", comparou.