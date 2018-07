Marina cai, Dilma sobe e vence em 2º turno, mostra Vox Populi

Dilma passou a 40 por cento no primeiro turno, ante 36 por cento na pesquisa divulgada na semana passada, enquanto Marina caiu a 22 por cento, ante 27 por cento, e Aécio Neves (PSDB) passou a 17 por cento, ante 15 por cento. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais.

Em simulação de segundo turno, Dilma subiu a 46 por cento (tinha 41 por cento na pesquisa anterior), enquanto Marina foi a 39 por cento (ante 42 por cento). Num confronto com Aécio, a presidente venceria por 49 a 34 por cento --na sondagem anterior o placar era 47 a 36 por cento.

Pesquisa Ibope, mais abrangente no número de municípios, divulgada também nesta terça-feira, trouxe números bem diferentes para Marina no primeiro turno e para as duas candidatas num segundo turno. No Ibope, Marina aparece com 29 por cento na primeira rodada e com 41 por cento na segunda, mesmo patamar de Dilma.

O Ibope ouviu 3.010 eleitores em 296 municípios entre os dias 20 e 22, enquanto o Vox Populi ouviu 2.000 pessoas, entre os dias 20 e 21, em 147 municípios.

(Por Alexandre Caverni)