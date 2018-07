Marina critica fala de rivais e diz que Dilma e Serra são iguais

"Agora estão querendo convencer que o Brasil precisa de um gerenciador. Eu diria que o Brasil precisa de um estrategista", disse ela em sabatina promovida pelo canal Record News e pelo site R7 em São Paulo.

Segundo Marina, os candidatos José Serra (PDDB) e Dilma Rousseff (PT) são "iguais" em relação às propostas de desenvolvimento sustentável. O seu diferencial em relação aos dois oponentes é "a visão do mundo que tem".

Ex-ministra do Meio-Ambiente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a questão ambiental é uma das principais bandeiras de sua campanha e foi um dos principais assuntos do evento desta tarde.

A candidata, que concorre à Presidência em uma chapa sem alianças com outros partidos, reafirmou que, se eleita, espera governar com PSDB e PT.

"Quero governar com os melhores do PT, do PSDB e do PMDB. O PT achou que podia governar sem conversar com o PSDB, acabou ficando refém do fisiologismo do PMDB, o PSDB ficou refém do fisiologismo do DEM", disse.

(Reportagem de Hugo Bachega)