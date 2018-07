Marina cutuca adversários e aposta em ida para o segundo turno

"Para aqueles que já estão cantando vitória antes do tempo e para aqueles que já estão entregando os pontos antes do tempo, eu estou chamando o eleitor brasileiro para virar este jogo e irmos para o segundo tempo", disse Marina a jornalistas após realizar caminhada pelo Mercado Municipal de São Paulo.

"O segundo tempo é irmos para o segundo turno".

Segundo levantamento do Datafolha divulgado no fim de semana, a candidata verde tem 9 por cento das intenções. Dilma Rousseff (PT) lidera com 47 por cento, seguida por Serra, com 30 por cento. A sondagem também apontou que Dilma venceria a eleição ainda no primeiro turno, com 54 por cento dos votos válidos

Durante cerca de uma hora e meia, Marina conversou e tirou foto com eleitores, chegando até a ser aplaudida. Na chegada, foi recepcionada por um eleitor que a aguardava também na saída.

Neste momento, Marina aproveitou para cutucar a tentativa de Serra de se mostrar mais popular.

"O seu nome agora está famoso, José Carlos", disse Marina ao eleitor que a esperava. "Todo mundo agora quer ser 'Zé'."

Na semana passada, na estreia da propaganda eleitoral na televisão, o candidato tucano adotou esse apelido para apresentar-se. Na quinta-feira, a propaganda do PSDB usou imagens do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no horário de Serra.

Perguntada se adotaria estratégia semelhante, Marina afirmou que não fará "uso oportunista" da imagem de Lula.

"Eu não tenho atitude oportunista", disse.

(Reportagem de Hugo Bachega)