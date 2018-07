Marina fecha agenda carioca de maneira discreta

A pré-candidata do PV à Presidência, Marina Silva, concluiu ontem, sua agenda política no Rio. Numa sala fechada e com a presença de poucos políticos e militares, ela participou do encerramento da 1ª Semana de Educação Ambiental do Forte de Copacabana. Na área de exposição da instalação militar, ela passou por centenas de visitantes. Chegou a ser reconhecida, mas não entrou em contato com nenhum dos potenciais eleitores que estavam no local.

O início da pré-campanha da senadora foi anunciado pelo presidente regional do PV, o vereador Alfredo Sirkis, na sexta-feira, após ela receber homenagens das Câmaras Municipais de São Gonçalo e Niterói. Mas os compromissos da senadora no Rio foram discretos. Nem o pré-candidato do PV ao governo, o deputado Fernando Gabeira, acompanhou sua peregrinação. Ontem, os dois ficaram juntos apenas durante a cerimônia de encerramento do evento.