Marina nega pressão do PV para ampliar discurso

"Não está havendo esse tipo de pressão. Desconheço essas pressões", afirmou a senadora, que atribuiu os comentários à aproximação que seu partido fez com PSOL, da senadora Heloisa Helena, para tentar uma aliança eleitoral para 2010.

"O que está havendo é um diálogo entre o Partido Verde e o PSOL. Um diálogo que não envolverá qualquer cálculo pragmático. Vamos fazer uma discussão programática", afirmou. "Não existe qualquer tipo de pressão. O PV tem tranquilidade que teremos uma ênfase programática e por isso mesmo decidiu ter candidatura própria."

A senadora defendeu que todas as outras áreas possíveis de debates estão contempladas no discurso adotado até agora. "Não tem como discutir sustentabilidade sem debater economia. Alias, a sustentabilidade é uma equação econômica. Quem não domina a agenda acha que discutir meio ambiente é apenas o verde pelo verde. A discussão envolve como vamos produzir energia, como vamos prover o País na agricultura, é uma questão econômica."

Segundo ela, que tem essa visão ou subestima ou desconhece o tema. "A conjuntura política tem mudado e isso tem obrigado até a que outras candidaturas abordem o mesmo tema, por exemplo, mesmo os que diziam que isso era monotemático." A senadora participou no início da tarde do evento Expo Brasil Desenvolvimento Local, onde deu palestra sobre desenvolvimento sustentável. De lá, seguiu para uma segunda palestra onde repetiu as mesmas falas e citações, num evento promovido pelo Núcleo de Estudos Fiscais, da Fundação Getúlio Vargas.