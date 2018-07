Marina reitera que manterá 'compromissos programáticos' de Campos

Marina, que foi formalizada como a candidata do partido na quarta-feira, ao lado do líder da bancada do PSB na Câmara dos Deputados, Beto Albuqueruqe (RS), reúne-se nesta quinta-feira, em Brasília, com dirigentes dos partidos que compõem a coligação.

“E o nosso compromisso é de manter todos aqueles interesses maiores da sociedade brasileira que já estão inscritos no nosso programa”, disse Marina a jornalistas ao chegar à sede do PSB, em Brasília.

Como exemplos desses compromissos já assumidos, a ex-senadora citou o passe livre para estudantes, mais recursos para a saúde e “um olhar para a infraestrutura brasileira que seja capaz de fazer jus às imensas potencialidades que o nosso país tem”.

“Todos os compromissos que havíamos assumido programaticamente são os compromissos dessa aliança e, obviamente, que é sobre isso que os partidos estarão falando daqui a pouco”, afirmou, referindo-se a reunião com os dirigentes aliados.

Ao todo, cinco partidos (PPL, PPS, PRP, PSL e PHS) compõem a aliança junto ao PSB. O presidente do PSL, Luciano Bivar, não participa da reunião, segundo Marina, por questões pessoais.

Dentre os coligados, o PSL é justamente a sigla que tem manifestado publicamente descontentamento com a maneira como foi conduzida a escolha para a composição da nova chapa.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)