Marina Rui Barbosa estreia na Sapucaí pela Grande Rio

"Foi ótimo, emocionante. A gente vem para se divertir com para brincar com o pessoal da escola. A energia é muito boa", afirmou na dispersão usando fantasia com cristais Swarovski.

Marina, que interpretou a personagem Nicole em Amor à Vida, atendeu a diversos pedidos de fãs, que se aproximaram para tirar fotos. O seu namorado representou o naturalista britânico Charles Darwin. Em um momento de descontração, desabafou para Marina: "Acho que perdi uns três quilos no desfile".