Marina Silva defende mudanças, mas reconhece conquistas do passado

“O termo de referência que nos está sendo dado agora é o termo de referência da mudança, da mudança com qualidade", disse Marina, que foi ministra do Meio Ambiente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, mas que destacou também em seu discurso as conquistas macroeconômicas do Plano Real.

“Ter a ousadia de enfrentar os novos desafios sem deixar de considerar os ganhos que a duras penas conquistamos para a estabilidade econômica que reduziu a inflação, estabilizou a nossa moeda e deu para o país um senso de responsabilidade fiscal”, afirmou a ex-senadora.

Marina filiou-se ao PSB em outubro do ano passado, após a Justiça Eleitoral negar o pedido de criação de seu partido, o Rede Sustentabilidade, com o qual concorreria à Presidência da República. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) constatou que não havia o mínimo necessário de assinaturas para a criação do partido.

Ao discursar no evento, Marina afirmou que aqueles que tentaram “nos eliminar prematuramente nos deram também a oportunidade de nos juntar para vencer”.

O PSB acolheu Marina e aliados, na expectativa de que seus aproximados 20 milhões de votos nas últimas eleições presidenciais possam impulsionar a campanha de Campos.

Ao pedir que seja realizada uma “campanha limpa”, Marina minimizou informações de que haveria uma crise entre ela e integrantes do Rede e lideranças do PSB.

Marina disse ainda que sua aliança com Campos defende um “modelo sustentável de desenvolvimento que seja sustentável em todas as dimensões”, citando ainda a necessidade de investimento em inovação para aumentar a produtividade do setor agrícola brasileiro sem que isso resulte em mais desmatamento.

