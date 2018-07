Marina Silva diz que não prevê aventuras na economia

"Em política econômica, não defendemos nenhum tipo de aventura. A estabilidade econômica desses últimos 16 anos nos ensinou que não devemos em hipótese alguma abrir mão desse tripé. Claro que qualificando melhor", disse Marina em entrevista após sabatina realizada pela Confederação Nacional da Indústria em que participaram também Dilma Rousseff (PT) e José Serra (PSDB).

A senadora creditou ao controle da inflação, taxa de câmbio flutuante e controle fiscal o fato de o Brasil ter atravessado a crise financeira internacional que eclodiu no final de 2008.

Quanto à autonomia do Banco Central, Marina defendeu que não é necessário institucionalizá-la, mas deve-se respeitá-la.

A ex-ministra do Meio Ambiente do governo Lula também sugeriu que PT e PSDB deveriam se alinhar para evitar o fisiologismo no país.

"Eu estou defendendo o realinhamento histórico entre PT e PSDB porque se esses partidos não conversarem o Brasil continuará refém do fisiologismo, ou do Democrata ou do PMDB", afirmou.

Como seus adversários, Marina defendeu a realização da reforma tributária, mas alertou que a questão foi discutida nos governos Lula e Fernando Henrique, sem no entanto ter tido sucesso.

"Podemos fazer uma reforma tributária. Mas não com falsas expectativas. Não é fácil. Não é fácil porque se fosse fácil, já teriam feito", afirmou.

Para a ex-ministra, uma reestruturação desse porte só seria possível se fossem construídas "alianças pontuais" com base em "valores" e princípios.

A senadora ainda lamentou a saída do deputado Ciro Gomes (PSB) da disputa à Presidência. "Fiquei triste quando o Ciro foi interditado." O PSB desistiu da candidatura própria para apoiar Dilma Rousseff (PT). "Que rico seria o debate com os quatro", acrescentou.

(Reportagem de Maria Carolina Marcelo)