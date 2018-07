Marina Silva, ex-PV, fala hoje sobre o Código Florestal Hoje, a convidada do Encontros Estadão&Cultura é a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva. Recém-saída do Partido Verde, ela vai debater o novo Código Florestal, cuja proposta de substitutivo votada na Câmara está no Senado. O relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), senador Luiz Henrique (PMDB-SC), disse ontem que pretende apresentar seu parecer até o dia 24 de agosto e votá-lo até dia 31. O Encontros Estadão&Cultura começa às 12h30 e tem entrada livre. Perguntas podem ser enviadas pelo Facebook do Estado (facebook.com/estadao) e pelo Twitter do Planeta (@planeta_estadao).