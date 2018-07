Marina tem 43% e Dilma 42% no segundo turno, diz CNI/Ibope

No primeiro turno, Dilma lidera com 39 por cento das intenções de voto, contra 31 por cento da candidata do PSB e 15 por cento do postulante do PSDB, Aécio Neves, segundo o levantamento.

Na semana passada, pesquisa Ibope encomendada pelo jornal O Estado de S. Paulo e a TV Globo mostrou Dilma com 37 por cento das intenções de voto, contra 33 por cento de Marina e 15 por cento de Aécio.

A pesquisa divulga nesta manhã, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), mostrou ainda que, em um eventual segundo turno entre Dilma e Aécio, a presidente teria 48 por cento, contra 33 por cento do tucano.

No levantamento do Ibope divulgado semana passada, as simulações de segundo turno mostravam que Marina vencia Dilma por 46 a 39 por cento de Dilma e a presidente derrotava o tucano por 47 a 34 por cento.

Na pesquisa anterior do Ibope para a CNI, realizada em junho, o candidato do PSB à Presidência ainda era Eduardo Campos, morto em agosto.

O Ibope ouviu 2.002 pessoas, em 142 cidades, entre os dias 5 e 8 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais.

(Por Jeferson Ribeiro)