Marina Vaz Fernanda Araujo MÚSICA Douglas Vieira BARES crianças

MÚSICA

Com aquele clima de show no coreto, emoldurado por palmeiras - uma lembrança distante de uma vida mais interiorana que faz do projeto Piano na Praça uma ideia tão legal -, Eumir Deodato se apresenta amanhã (18) na Praça Dom José Gaspar. Deodato é um gigante, que construiu sua carreira principalmente por seu talento de arranjador - que o colocou ao lado de lendas do mundo inteiro. Tom Jobim, Wilson Simonal, Frank Sinatra, Kool and the Gang, Björk... Isso para contar história, mas não precisa ficar preso a ela. Ele continua criativo e buscando sempre novos parceiros, além de continuar com seu trabalho autoral. O encontro mais recente foi com o rapper americano Al Jarreau, na música 'Double Face', que está no repertório. Assista a um de nossos monstros em um clima muito mais informal do que se tem em um teatro: ocupe uma das 300 cadeiras da praça. Pag. 80.