Marina Vaz Guilherme Conte CRIANÇAS Fernanda Araujo GASTRONOMIA ClÁSSICA No meu tempo não era assim. Crianças não iam pra balada. Então, quando soube da Disco Baby fiquei curiosa. Com o vestido lindo que a Carol Arantes me deu, arrumei minhas filhas e partimos para a aventura. Elas ficaram encantadas com o jogo de luzes, dançaram com os monitores de peruca black e adoraram as músicas dos anos 70. Até os pisões nos dedinhos das mãos, no momento de escalar o palco, foi motivo para riso. Isso antes de vermos um menino tirar o extintor de incêndio para dançar. E sorte que não precisamos mais comprar papinha, pois às 18h as mães de bebês disputavam as últimas cumbucas... Esta semana será ainda melhor, com o DJ Camilo Rocha, que, além de gente boa, tem ótimo gosto musical. Como eu sei? Testamos seu set list e adoramos! Pensando bem, no meu tempo não era assim - mas dançar com minhas filhas foi um privilégio danado. Pág. 104