Marinha acompanha veleiro argentino à deriva no RS A Marinha informou na manhã hoje que está acompanhando o veleiro que está à deriva com um casal de argentinos no litoral do município de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, desde a manhã de ontem. De acordo com a Marinha, desde que recebeu o chamado, o Salvamar Sul mantém o acompanhamento da embarcação Baby Sac, a cerca de 70 milhas da costa, perto do Farol de Albardão.