Marinha apura acidente que matou humorista A Capitania dos Portos Araguaia-Tocantins abriu investigação ontem para apurar as causas do acidente que matou o ator, humorista e compositor Arnaud Rodrigues, de 67 anos, anteontem. O artista estava com três parentes e cinco amigos em um barco que virou no reservatório da Usina Hidrelétrica de Lajeado, a 26 km de Palmas. Equipes continuam as buscas ao funcionário público Francisco Ribeiro da Silva, o Kiko, de 40 anos. Ele pilotava a embarcação - que também está desaparecida. O enterro de Arnaud estava previsto para 18h30 de ontem, em Palmas.