Marinha argentina inicia investigação de acidente O barco que se acidentou na manhã de ontem no lado argentino das Cataratas do Iguaçu estava com a documentação em dia e os passageiros mantinham os equipamentos de segurança, de acordo com os primeiros levantamentos realizados pela Prefeitura Naval de Iguazu, na Argentina, responsável pela investigação que determinará a causa do incidente. No acidente morreram os turistas norte-americanos Laura Evert, de 28 anos, e Philip Musgrove, de 70 anos.