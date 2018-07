Marinha busca sete desaparecidos após naufrágio no ES Sete pessoas estão desaparecidas após o naufrágio do barco de pesca catarinense Estrela do Mar 4, na madrugada de sábado, em Conceição da Barra, no litoral norte do Espírito Santo. Três helicópteros da Marinha, um de grande porte e outro menor, e uma aeronave da Polícia Militar (PM) do Espírito Santo estão ajudando nas buscas, além da Fragata Constituição e dois navios patrulhas, um da Bahia e outro do Rio de Janeiro, segundo o capitão-de-mar-e-guerra da Capitania dos Portos do Espírito Santo, Paulo Bessa.