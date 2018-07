Marinha começa reabertura do Porto de Itajaí, em SC A Marinha iniciou hoje a abertura gradual do Porto de Itajaí e do Terminal Portonave, em Santa Catarina. De acordo com o Ministério da Defesa, foram reativadas linhas regulares de navios com portes reduzidos. O tráfego de embarcações estava paralisado desde o início das chuvas no Estado. Há duas semanas o Ministério da Defesa auxilia no socorro à população da região, por meio de tropas e equipamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. A força-tarefa já conta com 1.551 militares das três Forças. Ainda segundo o ministério, o reinício do movimento no Rio Itajaí-Açu decorre do estudo de profundidade, com a ajuda de mergulhadores, realizado pela Marinha ao longo do canal navegável. Este trabalho permitiu a identificação do material depositado no fundo do rio e delimitou as áreas comprometidas à navegação, viabilizando a entrada de navios com segurança. O Exército também auxilia na reabertura de linhas de comunicação de Santa Catarina, com a desobstrução de estradas e conserto de duas pontes em Blumenau. A Força emprega 1.228 militares nos municípios de Florianópolis, Blumenau, Joinville, Camboriú, Tubarão, Itajaí, Brusque, Criciúma e Itapoá. O Exército dispõe ainda de quatro viaturas blindadas anfíbias e ambulâncias para o transporte de pessoas na região. Os militares das três Forças realizam o transporte de alimentos e roupas, assistência médica e odontológica, reconhecimento aéreo e resgate de pessoas isoladas ou atingidas por desabamentos. No total, 11 helicópteros, sete aviões e 69 viaturas, pertencentes ao Exército, Marinha e Aeronáutica levam suprimentos e transportam pessoas. A principal atividade da Aeronáutica tem sido o transporte de remédios, água e alimentos, em aviões, para Santa Catarina, e a distribuição local, em helicópteros, do material para os pontos de concentração de desabrigados. A Aeronáutica também fortaleceu o atendimento médico local com a instalação de um Hospital de Campanha que já atendeu 354 atendimentos desde segunda-feira. Um navio patrulha da Marinha também leva atendimento médico à população de Itajaí.