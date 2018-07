Marinha confirma que 14 recrutas receberam alta A Marinha informou que 14 recrutas que estavam internados no Hospital Naval Marcílio Dias, no Lins, no Rio de Janeiro, receberam alta na tarde desta terça-feira. Eles são alunos do Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (Ciampa), em Campo Grande, na zona oeste do Rio, e passaram mal num curso da Marinha.