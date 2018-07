Marinha continua busca a barco desaparecido no RN

Segundo a Marinha, o navio de patrulha já percorreu mais de 100 milhas (aproximadamente 200 quilômetros) e hoje realiza buscas na área compreendida entre a Risca do Zumbi e o Cabo Calcanhar. Em paralelo, o navio tem mantido contato, via rádio, com as embarcações pesqueiras e navios mercantes que passam pela região, alertando para a operação de busca e salvamento.

A Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte permanece com uma equipe de inspeção naval no litoral, mas até o momento também não teve sinal da embarcação. O comando do 3º Distrito Naval aumentou a área de buscas para o norte e informa que uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) foi enviada ao local.