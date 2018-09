Marinha da Índia afunda navio pirata na costa da Somália

A Marinha da Índia disse ter afundado um navio pirata no norte da costa da Somália. Embarcações militares da Índia estão patrulhando as águas do Golfo de Áden como parte de um esforço internacional para impedir ataques de piratas contra navios mercantes.Segundo militares indianos, o navio INS Tabar, da Marinha do país, estava em patrulha na noite de terça-feira, quando se deparou com um navio pirata que rebocava dois botes. Os oficiais do INS Tabar exigiram que o navio se submetesse a uma inspeção. Segundo relatos dos militares, os homens a bordo da embarcação estavam armados com lançadores de granada. Eles dispararam tiros contra o navio indiano e ameaçaram explodi-lo. Os indianos responderam ao ataque disparando contra o navio pirata, que afundou. Alguns piratas teriam escapado nos dois botes e foram perseguidos. Os indianos acharam apenas um dos botes, que estava abandonado. Muitos navios piratas da Somália operam no Oceano Índico roubando cargas e seqüestrando as tripulações. Nesta semana, piratas seqüestraram o Sirius Star, um navio com 2 milhões de barris de petróleo, avaliados em US$ 100 milhões. O navio estaria ancorado na costa da Somália. A Vela International, que opera o navio, disse à BBC que nenhum contato foi feito pelos piratas ainda, mas a empresa acredita que os 25 tripulantes estão bem. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.