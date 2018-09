Marinha dá sinal verde a parque em Alcatrazes

A Marinha do Brasil, que realiza exercícios de tiro no local, segmentos da sociedade civil e o Ministério do Meio Ambiente, por meio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), chegaram a um consenso que permitirá mudar o status do arquipélago, hoje vetado à visitação pública e até mesmo à circulação de embarcações.

Para que a mudança seja concretizada, um termo de compromisso terá de ser assinado entre os Ministérios do Meio Ambiente e da Defesa, de forma a conciliar os interesses de segurança nacional com a proteção do ecossistema local.

A Marinha admite mudar o local de treinamento de tiro para a Ponta do Farol, situado num local distante do arquipélago principal, o que poria fim a uma disputa que se arrasta na Justiça desde a década de 90 - ambientalistas exigem a suspensão das manobras militares no arquipélago, a Marinha, por sua vez, alega que não há nenhum outro local no País para os exercícios.

Uma proposta elaborada pelo ICMBio foi apresentada oficialmente à Marinha. "Fizemos diversos estudos, observando a capacidade de suporte do ecossistema, as limitações de acesso e distâncias, entre outros itens", afirma Kelen Luciana Leite, chefe da Estação Ecológica Tupinambás, que abriga o ICMBio em São Sebastião.

No início da noite de ontem, o ICMBio realizou a apresentação do projeto a empresários do litoral paulista que serão impactados pela alteração. A maior parte dos empresários é ligada a agências de turismo náutico. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.