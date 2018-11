Marinha diz que mancha de óleo está reduzida

Técnicos da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) recolheram hoje documentos no navio-plataforma Dynamic Producer, a fim de apurar as causas do acidente. A ANP deverá autuar a Petrobras pelo derramamento de óleo no mar, também motivo da multa de R$ 50 milhões que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBama)pretende aplicar na petroleira.

De acordo com a Petrobras, operadora do poço de onde vazaram 25,2 mil litros, não há risco de o petróleo chegar ao litoral paulista. O local do vazamento fica a cerca de 250 quilômetros do município de Ilha bela.

A Marinha pretende manter uma fragata ancorada na região do vazamento até o fim dos trabalhos de contenção e dispersão da mancha. A Petrobras não informou hoje sobre a evolução dos trabalhos desenvolvidos no local. Ontem, a companhia mantinha cinco embarcações no serviço de retirada do óleo do oceano e de dispersão por jatos de água.