Marinha e FAB buscam monomotor desaparecido no Rio

A aeronave, um monomotor modelo PA-46 que seguia em direção ao aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, decolou por volta das 19h30 com duas pessoas a bordo. A identidade dos passageiros não foi divulgada. Em nota, a Marinha informa que as buscas começaram por volta das 7 horas.

Um navio patrulha da Marinha e um helicóptero da FAB trabalham nas buscas pela aeronave, que se concentram na região da Restinga do Marambaia. As equipes patrulham a área entre a Barra da Tijuca, na cidade do Rio, e Paraty, no sul do Estado.

Equipes das Capitanias dos Portos em Paraty, Angra dos Reis e Itacuruçá também reforçam as buscas pela aeronave. As embarcações que trafegam pela região foram orientadas a apoiar a operação e a comunicar eventuais incidentes.